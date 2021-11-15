"Кто делает больше, должен получать больше". Кулеба о пути Украины, Молдовы и Грузии в ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба будет настаивать на разделенном подходе к евроинтеграции на встрече представителей Ассоциированного трио (Украина, Грузия, Молдова) с чиновниками ЕС в Брюсселе. По его мнению, Украина делает больше, чем другие страны, которые стремятся в союз, пишет он в Facebook.
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Министр уточнил, что в Брюсселе 15 ноября соберется полный состав министров Ассоциированного трио. На переговорах они обсудят вопрос дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом 15 декабря.
"Мы будем настаивать на дифференцированном подходе ЕС к европейской интеграции соседей. Кто делает больше и стремится к большему, должен получать больше", – написал он.
- В мае 2021 года Украина, Грузия и Молдова основали новый блок – Ассоциированное трио. Страны будут усиленно сотрудничать для европейской интеграции.
- 19 июля в Батуми прошел саммит Ассоциированного Трио, по итогам которого Украина, Грузия и Молдова подписали декларацию о совместной интеграции в Евросоюз.
- В начале сентября посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что многие страны ЕС не готовы к расширению, так как "никто не хочет новых проблем".
- 3 ноября посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в течение 15 лет.
- По данным соцопроса группы Рейтинг за ноябрь, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 62% украинцев.
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