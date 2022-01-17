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Лавров отрицает, что Россия ищет предлог для нового вторжения в Украину

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2022, 14:43
Лавров отрицает, что Россия ищет предлог для нового вторжения в Украину - Фото
Сергей Лавров (Фото - МИД РФ)

В МИД РФ отрицают, что Россия ищет предлог для нового вторжения в Украину. 17 января на пресс-конференции глава ведомства Сергей Лавров заявил, что США распространили об этом "дезинформацию".

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По словам Лаврова, в Белом доме сделали заявление, "распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения".

Глава российского МИД добавил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своем заявлении обвинила Россию в поиске предлога для вторжения со словами "как это было уже в 2014 году".

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Яна Катасонова
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