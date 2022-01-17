Лавров отрицает, что Россия ищет предлог для нового вторжения в Украину
В МИД РФ отрицают, что Россия ищет предлог для нового вторжения в Украину. 17 января на пресс-конференции глава ведомства Сергей Лавров заявил, что США распространили об этом "дезинформацию".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Лаврова, в Белом доме сделали заявление, "распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения".
Глава российского МИД добавил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своем заявлении обвинила Россию в поиске предлога для вторжения со словами "как это было уже в 2014 году".
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке, и это может стать предлогом для вторжения России.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия дезинформирует для оправдания возможного нового вторжения в Украину.
Читайте также: ЦРУ тренирует в США украинскую военную элиту для отпора России – Yahoo News
Комментарии