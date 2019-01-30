Мадуро собирает ополченцев

Фото: twitter.com/teleSURtv

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро проехался на этой неделе по нескольким военным частям в стране в попытке получить лояльность армии в развивающемся конфликте с оппозиционными силами во главе с самопровозглашенным и.о. президента Хуаном Гуайдо. Об этом сообщил местный канал Telesur.

Кроме того, Мадуро пообещал сформировать до мая "во всех районах, городах, поселках и деревнях" 50 тысяч отрядов народного ополчения - Боливарианской национальной милиции.

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В состав этих парамилитарных формирований, по его словам, войдут около 2 млн венесуэльцев.

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"Как главнокомандующий, я на переднем крае этой битвы, которую мы ведем <...> с предателями", - заявил он.

Leales Siempre, Traidores Nunca! Es la consigna de nuestros soldados y soldadas de cada unidad militar en las 8 Regiones de Defensa Integral de nuestra Patria. pic.twitter.com/UdguPJBFeI — Nicolas Maduro (@NicolasMaduro) 29 січня 2019 р.

В стране уже не первый год дефицит продуктов, топлива и лекарств, инфляция давно вышла из-под контроля. Во время сопутствующих этому протестов гибнут десятки людей, миллионы стали беженцами.

Что касается политического кризиса, то Мадуро борется с парламентом с 2015 года, когда оппозиция взяла там большинство. В январе диктатор вступил в должность президента второй раз, после чего спикер парламента Хуан Гуайдо объявил его узурпатором, а себя (на основании конституции) — врио президента. Он пообещал провести досрочные выборы.

Многие латиноамериканские стран, США и часть стран Запада поддержали 35-летнего оппозиционера. Владимир Путин, Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что поддерживают "законного президента" Мадуро. Такую же позицию заняли в Китае, Боливии и на Кубе. Мадуро заявил, что разрывает дипломатические отношения с Вашингтоном. В США ответили, что Каракас не может так поступить.

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