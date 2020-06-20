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Меркель не исключает новых санкций против России

Меркель не исключает новых санкций против России - Фото
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)
20.06.2020, 08:08

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство оставляет за собой решение о том, как будет реагировать на убийство Зелимхана Хангошвили

Германия не исключает возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции 19 июня, передает DW.

"Мы оставляем это право за собой, какую реакцию мы выберем, как об этом уже заявил министр иностранных дел (Хайко Маас, - ред.). Сначала нам надо подождать, что покажут переговоры", - отметила Меркель, отвечая на вопрос, будут ли новые санкции против РФ за заказное убийство в Берлине.

По ее словам, главы государств и правительств стран ЕС на своей видеоконференции обсуждали только секторальные санкции против России, введенные за ее действия против Украины.

Эти ограничения решили продлить еще на полгода.

Меркель добавила, что на уровне ЕС обсуждают введения санкций против России за кибератаки на Бундестаг. В хакерском взломе, который произошел в 2015 году, Берлин обвиняет Главное управление Генштаба РФ, которое занимается разведкой.

  • 23 августа 2019 года августа в центре Берлина тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Убийцу зовут Вадим Красиков.
  • 4 декабря Германия выслала двух российских дипломатов в связи с делом Хангошвили. По мнению федеральной прокуратуры Германии, за убийством чеченца, могут стоять российские власти.
  • 18 июня 2020 года прокуратура Германии выдвинула обвинения гражданину РФ Вадиму Красикову. 

Читайте также: Высланный из Германии дипломат РФ оказался шпионом ГРУ: имя, фото

Арина Толина
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Германия санкции Ангела Меркель берлин убийство маас хайко Зелимхан Хангошвили
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