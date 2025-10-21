Мужчину, который совершил покушение на Фицо, осудили на 21 год

Юрай Цинтула (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

72-летний писатель Юрай Цинтула, который в 2024 году совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, получил 21 год лишения свободы. Об этом сообщило медиа Denník N.

Мужчину признали виновным в совершении теракта. Сенат Специализированного уголовного суда имени Игоря Кралика приговорил его к 21 году тюрьмы. Таким образом, суд воспользовался возможностью чрезвычайного сокращения срока наказания. Цинтуле грозило пожизненное заключение.

Решающими факторами в отношении приговора стали возраст преступника, его не очень хорошее здоровье, а также "полная честность".

Решение не является окончательным. Адвокат Цинтулы Намир Альясри заявил журналистам, покидая здание суда, что они, скорее всего, подадут апелляцию.

Вина нападавшего не вызывала сомнений. Адвокат Цинтулы также неоднократно заявлял, что ясно, кто стрелял в Фицо. Стрелок был арестован сразу после нападения, а региональное телевидение сняло нападение камерой, установленной перед зданием, где оно произошло. Мужчина и сам признался в стрельбе.

15 мая 2024 года в Фицо стреляли в городе Гандлов после выездного заседания правительства. Словацкий премьер получил тяжелые ранения, которые представляли угрозу жизни, но его прооперировали, и состояние политика улучшилось.

В Фицо стрелял писатель Цинтула, который объяснил свой поступок несогласием с политикой премьера.

17 марта 2025 года мужчине предъявили обвинение в теракте.