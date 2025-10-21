Чоловіка, який здійснив замах на Фіцо, засудили на 21 рік

Письменнику Юраю Цинтулі загрожувало довічне за напад на прем’єра Словаччини

Юрай Цинтула (Фото: Jakub Gavlak/EPA)

72-річний письменник Юрай Цинтула, який у 2024 році здійснив замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, отримав 21 рік позбавлення волі. Про це повідомило медіа Denník N.

Чоловіка визнали винним у вчиненні теракту. Сенат Спеціалізованого кримінального суду імені Ігоря Краліка засудив його до 21 року тюрми. Таким чином, суд скористався можливістю надзвичайного скорочення терміну покарання. Цинтулі загрожувало довічне ув'язнення.

Вирішальними чинниками щодо вироку стали вік злочинця, його не дуже хороше здоров'я, а також "повна чесність".

Рішення не є остаточним. Адвокат Цинтули Намір Альясрі заявив журналістам, залишаючи будівлю суду, що вони, швидше за все, подадуть апеляцію.

Вина нападника не викликала сумнівів. Адвокат Цинтули також неодноразово заявляв, що зрозуміло, хто стріляв у Фіцо. Стрілець був заарештований одразу після нападу, а регіональне телебачення зняло напад камерою, встановленою перед будівлею, де він стався. Чоловік й сам зізнався у стрільбі.

15 травня 2024 року у Фіцо стріляли у місті Гандлов після виїзного засідання уряду. Словацький прем’єр отримав тяжкі поранення, які становили загрозу життю, але його прооперували, і стан політика покращився.

У Фіцо стріляв письменник Цинтула, який пояснив свій вчинок незгодою з політикою прем’єра.

17 березня 2025 року чоловіку висунули звинувачення в теракті.