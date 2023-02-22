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На берег Японии выбросило загадочную сферу. Власти пока не знают, что это – видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 17:30
На берег Японии выбросило загадочную сферу. Власти пока не знают, что это – видео - Фото
Скриншот с видео

На берег Японии в городе Хамамацу морские волны выбросили большую металлическую сферу. Власти пока не могут сказать, что это такое. Об этом сообщает BBC.

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Полиция и взрывотехники, направленные на расследование, тоже пока не сообщают о происхождении предмета. Известно лишь то, что он пуст и не представляет угрозы. Многие подозревают, что это разновидность буя, пишет агентство.

Удивленные местные жители называют находку "яйцом Годзиллы", "швартовным буем" и объектом из космоса.

Японская телекомпания NHK показала кадры, на которых два чиновника на пляже Энсухама смотрят на ржавую металлическую сферу шириной около 1,5 м.

Ее нашел местный житель. Власти огородили территорию и провели рентгеновские исследования, не показавшие ничего другого, кроме подтверждения того, что объект безопасен.

Местные власти сообщили, что в ближайшее время объект транспортируют с пляжа.

Такие находки обычно не вызывают подозрений, но это произошло на фоне истории со сбитыми над США неизвестными объектами.

Читайте также: Генерал ВВС США не исключает внеземного происхождения сбитых летучих объектов

Вадим Ребрина
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япония
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