На берег Японии выбросило загадочную сферу. Власти пока не знают, что это – видео
На берег Японии в городе Хамамацу морские волны выбросили большую металлическую сферу. Власти пока не могут сказать, что это такое. Об этом сообщает BBC.
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Полиция и взрывотехники, направленные на расследование, тоже пока не сообщают о происхождении предмета. Известно лишь то, что он пуст и не представляет угрозы. Многие подозревают, что это разновидность буя, пишет агентство.
Удивленные местные жители называют находку "яйцом Годзиллы", "швартовным буем" и объектом из космоса.
Японская телекомпания NHK показала кадры, на которых два чиновника на пляже Энсухама смотрят на ржавую металлическую сферу шириной около 1,5 м.
A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023
Ее нашел местный житель. Власти огородили территорию и провели рентгеновские исследования, не показавшие ничего другого, кроме подтверждения того, что объект безопасен.
Местные власти сообщили, что в ближайшее время объект транспортируют с пляжа.
Такие находки обычно не вызывают подозрений, но это произошло на фоне истории со сбитыми над США неизвестными объектами.
- 3 февраля 2023 года Пентагон сообщил, что несколько дней назад обнаружил китайский разведчик-аэростат высоко над США. Тогда же появился его снимок.
- 4 февраля F-22 ВВС США сбил аэростат. Обломки возвращать Китаю не собираются. Шар был оборудован для перехвата данных разведки.
- 10 февраля Белый дом сообщил, что США сбили неопознанный "высотный объект" над Аляской.
- 12 февраля неопознанный летающий объект был уничтожен над территорией Канады.
- 13 февраля над территорией США в штате Мичиган заметили очередной неизвестный воздушный объект, который был сбит по приказу президента Джо Байдена.
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