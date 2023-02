На берег Японии выбросило загадочную сферу. Власти пока не знают, что это – видео

На берег Японии в городе Хамамацу морские волны выбросили большую металлическую сферу. Власти пока не могут сказать, что это такое. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Полиция и взрывотехники, направленные на расследование, тоже пока не сообщают о происхождении предмета. Известно лишь то, что он пуст и не представляет угрозы. Многие подозревают, что это разновидность буя, пишет агентство.

Удивленные местные жители называют находку "яйцом Годзиллы", "швартовным буем" и объектом из космоса.

Японская телекомпания NHK показала кадры, на которых два чиновника на пляже Энсухама смотрят на ржавую металлическую сферу шириной около 1,5 м.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw