На дряхлеющем модуле МКС завыла пожарная сигнализация. Роскосмос пишет – все в порядке
На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле Звезда. Об этом сообщил в Twitter Роскосмос, заверив, что сейчас ситуация в модуле нормальная.
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По данным Роскосмоса, в модуле Звезда сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.
Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления", пишут в Роскосмосе.
В то же время российский пропагандистский ресурс РИА пишет со ссылкой на трансляцию переговоров NASA: космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари.
Отмечается, что приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле Звезда, а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.
В Роскосмосе утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос.
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- Модуль звезда был состыкован с МКС 26 июля 2000 года.
- В сентябре 2020-го стало известно, что утечка воздуха, которая фиксировалась на МКС около года, была обнаружена в модуле Звезда. Место утечки локализовали, но падение давления из-за трещин так и не удалось остановить. Звезду герметично отделили от основного объема МКС.
- В октябре 2020-го на Звезде произошло задымление аппаратуры.
- 29 июля 2021-го во время стыковки с МКС российского модуля Наука самопроизвольно включились его двигатели и завертели станцию. Двигатели Науки включились, когда космонавты открывали внутренний люк модуля Звезда.
- В ночь на 2 августа между российскими модулями Звезда и Наука произошел сбой связи.
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