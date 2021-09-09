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На дряхлеющем модуле МКС завыла пожарная сигнализация. Роскосмос пишет – все в порядке

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 09:43
На дряхлеющем модуле МКС завыла пожарная сигнализация. Роскосмос пишет – все в порядке - Фото
МКС (фото - Роскосмос)

На Международной космической станции сработала пожарная сигнализация на проблемном российском модуле Звезда. Об этом сообщил в Twitter Роскосмос, заверив, что сейчас ситуация в модуле нормальная.

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По данным Роскосмоса, в модуле Звезда сработал датчик задымления и включилась аварийная сигнализация при проведении автоматической подзарядки аккумуляторов.

Экипаж включал агрегатный фильтр очистки атмосферы для устранения "возможного задымления", пишут в Роскосмосе.

В то же время российский пропагандистский ресурс РИА пишет со ссылкой на трансляцию переговоров NASA: космонавт Олег Новицкий сообщал российскому Центру управления полетами, что экипаж видел дым и чувствовал запах гари.

Отмечается, что приборы показывали наличие вредных веществ возле медицинского шкафа в модуле Звезда, а астронавт ESA Тома Песке заявлял о проникновении через вентиляцию в американский модуль запаха сгоревшего пластика и электроники.

В Роскосмосе утверждают, что сейчас все системы работают в штатном режиме, состав воздуха на МКС соответствует штатным показателям, а экипаж продолжает подготовку к выходу в открытый космос.

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Марк Сировой
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космос мкс звезда роскосмос задымление пожарная сигнализация
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