Наблюдатели: На досрочном голосовании в Беларуси официальная явка завышена вдвое

Отмечается, что абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24% – это 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей

Во время досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси официально заявленная явка избирателей вдвое превышает реальную. Об этом сообщает в Facebook общественная организация по наблюдению за выборами Честные люди.

Наблюдатели отмечают, что на 258 участках за пять дней зафиксировали явку 77 004 человек. При этом на этих же участках, по данным официальных протоколов, явка превысила данные наблюдателей на 66,59% и составляет 128 281 человека.

"У нас есть доказательства, что досрочное голосование было использовано для грубой фальсификации", - сообщили в организации.

Наблюдатели заявляют, что, по предварительным оценкам, официально заявленное значение досрочной явки (41,7%) завышено в два и более раз.

Отмечается, что абсолютное завышение числа досрочно проголосовавших можно оценить в 24% – это 1,2 млн голосов из 6,8 млн избирателей.

"С учетом того, что итоговая официальная явка составила 84,05%, почти четверть голосов с высокой вероятностью были сфальсифицированы уже на момент досрочного голосования", – пишут наблюдатели.

Кроме того, независимые наблюдатели зафиксировали 5026 нарушений на 1 381 участке в период с 4 по 8 августа.

9 августа, в день основных выборов, независимые наблюдатели писали, что на некоторых участках явка избирателей превысила 100%.

9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

Оппозиция не признала его победу, но отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.

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Наталия Медведева

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