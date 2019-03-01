НАТО не хочет новой холодной войны - Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал Москву придерживаться оговора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"НАТО не хочет новой холодной войны", - подчеркнул он в ходе выступления в Софии в пятницу, 1 марта.

Реклама

Он уточнил, что Альянс должен быть "готов к миру без ДРСМД и с возросшим количеством российских ракет".

10 января 2019 года Столтенберг заявлял, что НАТО готово к военным действиям для решении конфликта вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: Трамп пригрозил России и Китаю, что США выиграют гонку вооружений

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.