Навальный требует вернуть ему одежду, которую с него сняли в российской больнице
Российский оппозиционер Алексей Навальный требует, чтобы ему вернули его одежду, в которой он был в день отравления
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого отравили боевым веществом из группы "Новичок", потребовал от правоохранителей из РФ вернуть ему одежду, изъятую в больнице Омска. Об этом Навальный написал в его блоге.
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"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа", - написал Навальный, подчеркнув, что одежду у него забрали в рамках доследственной проверки, которая не может продолжаться дольше, чем 30 суток. Это время, по мнению Навального, использовали, чтобы "прятать эту важнейшую улику".
По словам политика, с него сняли всю одежду перед тем, как увезти в Германию, "и отправили абсолютно голого": "С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок".
"Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне", - заявил Навальный.
- Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления.
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