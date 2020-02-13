Нидерланды отказали. Россия не будет судить россиян по делу MH17

Нидерланды отклонили запрос Москвы о разрешении преследовать в судебном порядке троих граждан РФ, обвиняемых по делу о катастрофе самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году был сбит ракетой ЗРК Бук в небе над Донбассом. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фредерик Грапперхаус, передает Reuters.
"Передача материалов обвинения о троих россиянах не является для нас вариантом и не будет рассматриваться", - сказал он.
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Первое судебное слушание назначено на 9 марта. Среди обвиняемых – трое граждан РФ и один украинец. Их могут заочно судить в соответствии с законодательством Нидерландов, если дело перейдет на стадию рассмотрения по сути.
Следователи говорят, что пусковую установку, из которой поразили самолет, доставили на территории, оккупированные контролируемыми РФ боевиками, с российской военной базы в Курске. Москва это отрицает.
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