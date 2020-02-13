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Нидерланды отказали. Россия не будет судить россиян по делу MH17

Нидерланды отказали. Россия не будет судить россиян по делу MH17 - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)
13.02.2020, 09:39

РФ хотела получить материалы об обвиняемых в причастности к сбитию Boeing MH17 россиянах и расследовать дело. Нидерланды не разрешили

Нидерланды отклонили запрос Москвы о разрешении преследовать в судебном порядке троих граждан РФ, обвиняемых по делу о катастрофе самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году был сбит ракетой ЗРК Бук в небе над Донбассом. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Фредерик Грапперхаус, передает Reuters.

"Передача материалов обвинения о троих россиянах не является для нас вариантом и не будет рассматриваться", - сказал он.

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Первое судебное слушание назначено на 9 марта. Среди обвиняемых  – трое граждан РФ и один украинец. Их могут заочно судить в соответствии с законодательством Нидерландов, если дело перейдет на стадию рассмотрения по сути.

Следователи говорят, что пусковую установку, из которой поразили самолет, доставили на территории, оккупированные контролируемыми РФ боевиками, с российской военной базы в Курске. Москва это отрицает.

  • 19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями"
  • По данным Русской службы ВВС, как минимум двое из подозреваемых живут сейчас в РФ, еще одного, возможно, уже нет в живых.
  • 27 января 2020 в Окружном суде Гааги сообщили, что один из подозреваемых изъявил желание участвовать в судебном процессе.
  • 3 февраля прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четверым подозреваемым.

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