Новый авиаудар в Ираке. США отрицают причастность

Иллюстративное фото: EPA/Bareq Al-Samarrai

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Около шести человек погибли в результате авиаудара, который якобы был нанесен по автоколонне к северу от Багдада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии Ирака.

Целью удара, по данным Al Jazeera, был командир военизированной группировки Хашд аш-Шааби. В группировке заявили, что их командира не было в автоколонне.

Иракское государственное телевидение, по данным СМИ, сообщило, что воздушный налет был осуществлен американскими войсками, однако пресс-секретарь Сил международной коалиции во главе с США полковник Майлс Кэггинс отрицает их причастность к авиаудару: "В последние дни коалиция не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

Reuters сообщает, что Вооруженные силы Ирака заявили, что никакого авиаудара севернее Багдада не было.

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