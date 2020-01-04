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Новый авиаудар в Ираке. США отрицают причастность

Новый авиаудар в Ираке. США отрицают причастность - Фото
Иллюстративное фото: EPA/Bareq Al-Samarrai
04.01.2020, 08:44

Ракетный выстрел был произведен на дороге к северу от Багдада

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Около шести человек погибли в результате авиаудара, который якобы был нанесен по автоколонне к северу от Багдада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в армии Ирака.

Целью удара, по данным Al Jazeera, был командир военизированной группировки Хашд аш-Шааби. В группировке заявили, что их командира не было в автоколонне.

Иракское государственное телевидение, по данным СМИ, сообщило, что воздушный налет был осуществлен американскими войсками, однако пресс-секретарь Сил международной коалиции во главе с США полковник Майлс Кэггинс отрицает их причастность к авиаудару: "В последние дни коалиция не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

Reuters сообщает, что Вооруженные силы Ирака заявили, что никакого авиаудара севернее Багдада не было.

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