Обострение конфликта Азербайджана и Армении: Баку заявляет о погибшем военном

На границе Армении и Азербайджана обостряется конфликт, Баку заявляет о погибшем военном

21 сентября на армяно-азербайджанской границе погиб военный Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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Азербайджан заявляет, что военный погиб "в результате провокации противника". Также там рапортуют о сбитом тактическом беспилотном летательном аппарате Армении.

"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником <...> Вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.

Армения пока никак не отреагировала на заявления Азербайджана.

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои : Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".

: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.

Во время вооруженных столкновений гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан.

Президент Турции поддержал Азербайджан. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.

15 июня в Баку прошел с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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Владислав Сердюк

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