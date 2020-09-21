Обострение конфликта Азербайджана и Армении: Баку заявляет о погибшем военном
На границе Армении и Азербайджана обостряется конфликт, Баку заявляет о погибшем военном
21 сентября на армяно-азербайджанской границе погиб военный Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.
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Азербайджан заявляет, что военный погиб "в результате провокации противника". Также там рапортуют о сбитом тактическом беспилотном летательном аппарате Армении.
"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником <...> Вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении.
Армения пока никак не отреагировала на заявления Азербайджана.
- 12 июля на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван - азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин".
- Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Азербайджан.
- 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией.
- 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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