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Обострение конфликта Азербайджана и Армении: Баку заявляет о погибшем военном

21.09.2020, 11:30
Обострение конфликта Азербайджана и Армении: Баку заявляет о погибшем военном - Фото
армения (mil.am)

На границе Армении и Азербайджана обостряется конфликт, Баку заявляет о погибшем военном

21 сентября на армяно-азербайджанской границе погиб военный Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

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Азербайджан заявляет, что военный погиб "в результате провокации противника". Также там рапортуют о сбитом тактическом беспилотном летательном аппарате Армении. 

"Ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с Арменией все более целенаправленно обостряется противником <...> Вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении. 

Армения пока никак не отреагировала на заявления Азербайджана. 

СПРАВКА. Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан, Армения и "НКР" договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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Владислав Сердюк
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