"Они не исчезнут из списков Интерпола". В Чехии подали заявление на беларуских силовиков
Беларуская оппозиция подала в Чехии первое заявление на беларуских силовиков, сообщает в Telegram кабинет представителей Светланы Тихановской.
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Заявление подано против начальника гродненского ОМОНа Виктора Кравцевича. 7 февраля для подачи заявления было выбрано, поскольку сегодня проходит международный день солидарности с Беларусью.
Советник Тихановской Александр Добровольский уверен, что скоро "геройство" тех, кто бил и пытал мирных граждан будет "оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции".
"Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки – это тяжелое преступление во всех странах мира", – заявил Добровольский.
В Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, еще 10 – в Польше. В Литве четыре заявления уже поданы, готовятся еще 10. Литовская прокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения в Минске владельца цветочного магазина Максима Хорошина, сообщает кабинет представителей Тихановской.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: диктатор Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране идут протесты против режима, их подавляют силовики.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом.
- 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
- В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально не признает Лукашенко президентом.
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