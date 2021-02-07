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"Они не исчезнут из списков Интерпола". В Чехии подали заявление на беларуских силовиков

07.02.2021, 22:44
Протесты в Беларуси (Фото: Наша Ніва)

Беларуская оппозиция подала в Чехии первое заявление на беларуских силовиков, сообщает в Telegram кабинет представителей Светланы Тихановской.

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Заявление подано против начальника гродненского ОМОНа Виктора Кравцевича. 7 февраля для подачи заявления было выбрано, поскольку сегодня проходит международный день солидарности с Беларусью.

Советник Тихановской Александр Добровольский уверен, что скоро "геройство" тех, кто бил и пытал мирных граждан будет "оценено по достоинству в рамках универсальной юрисдикции".

"Они появятся в списках Интерпола и не смогут оттуда исчезнуть, потому что пытки – это тяжелое преступление во всех странах мира", – заявил Добровольский.

В Чехии готовятся к подаче более 10 заявлений, еще 10 – в Польше. В Литве четыре заявления уже поданы, готовятся еще 10. Литовская прокуратура завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения в Минске владельца цветочного магазина Максима Хорошина, сообщает кабинет представителей Тихановской.

Денис Юдин
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протесты в Беларуси беларусь пытки
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