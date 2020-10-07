Отравление Навального ядом "Новичок". Россия отреагировала на выводы ОЗХО

В МИД РФ заявили, что предоставят государствам – участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля"

Россия намерена представить свое видение ситуации с взаимодействием Германии и секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

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В МИД РФ заявили, что предоставят государствам – участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", – убеждены в МИД РФ.

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Арина Толина

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