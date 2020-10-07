Отравление Навального ядом "Новичок". Россия отреагировала на выводы ОЗХО
В МИД РФ заявили, что предоставят государствам – участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля"
Россия намерена представить свое видение ситуации с взаимодействием Германии и секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
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В МИД РФ заявили, что предоставят государствам – участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".
"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", – убеждены в МИД РФ.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
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