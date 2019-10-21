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Парламент Великобритании заблокировал голосование по Brexit

Парламент Великобритании заблокировал голосование по Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
21.10.2019, 22:19

Спикер Палаты общин, что вопрос уже рассмотрели 19 октября

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу отказался ставить на голосование соглашение между Евросоюзом и Великобританией по Brexit. Об этом сообщает BBC.

"Сегодняшний вопрос по своей сути такой же как и тот, который рассматривался в субботу. Палата общин уже вынесла по нему решение. Сегодня обстоятельства по своей сути не изменились. Я решил, что вопрос не будет рассматриваться сегодня, потому что это будет повторением и нарушением порядка заседания", - сказал Беркоу.

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