Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня

Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня 2021 года, заявил сегодня, 18 марта, премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

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По словам Пашиняна, он провел встречу с главой фракции Процветающая Армения Гагиком Царукяном, на которой они констатировали, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации будут внеочередные парламентские выборы.

"Принимая во внимание мои обсуждения с президентом Армении (Арменом Саркисяном – ред.), фракцией Мой шаг, главой фракции Просвещенная Армения Эдмоном Марукяном, в Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы".

Денис Юдин

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