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Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня

18.03.2021, 14:02
Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня - Фото
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)

Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня 2021 года, заявил сегодня, 18 марта, премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.

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По словам Пашиняна, он провел встречу с главой фракции Процветающая Армения Гагиком Царукяном, на которой они констатировали, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации будут внеочередные парламентские выборы.

"Принимая во внимание мои обсуждения с президентом Армении (Арменом Саркисяном – ред.), фракцией Мой шаг, главой фракции Просвещенная Армения Эдмоном Марукяном, в Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы".

  • 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
  • 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
  • Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
  • Саркисян отказался увольнять главу Генштаба. Пашинян объявил, что указ об увольнении вступил в силу, поскольку Саркисян не подписал его в установленный срок. Президент обратился в Конституционный суд.
Денис Юдин
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никол пашинян армения парламентские выборы выборы в армении
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