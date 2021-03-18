Пашинян: Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня
18.03.2021, 14:02
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин/ЕРА)
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут 20 июня 2021 года, заявил сегодня, 18 марта, премьер-министр страны Никол Пашинян в Facebook.
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По словам Пашиняна, он провел встречу с главой фракции Процветающая Армения Гагиком Царукяном, на которой они констатировали, что лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации будут внеочередные парламентские выборы.
"Принимая во внимание мои обсуждения с президентом Армении (Арменом Саркисяном – ред.), фракцией Мой шаг, главой фракции Просвещенная Армения Эдмоном Марукяном, в Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выборы".
- 23 февраля 2021 года Пашинян заявил, что российские ракеты комплекса "Искандер" во время войны в Нагорном Карабахе "не взорвались" или "взорвались лишь на 10%".
- 24 февраля замначальника Генштаба Тиран Хачатрян в интервью назвал заявление Пашиняна несерьезным. После этого он был уволен из Генштаба.
- Генштаб потребовал немедленной отставки Пашиняна. Тот заявил о попытке военного переворота, потребовал отставки главы Генштаба и вывел своих сторонников на улицы.
- Саркисян отказался увольнять главу Генштаба. Пашинян объявил, что указ об увольнении вступил в силу, поскольку Саркисян не подписал его в установленный срок. Президент обратился в Конституционный суд.
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