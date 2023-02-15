Пока снарядный дефицит, украинцев обучают маневренной войне – Остин

Из-за нынешнего дефицита боеприпасов на Западе инструкторы союзников Украины обучают украинских военнослужащих маневренным способам ведения боя, чтобы тратить меньше снарядов. Об этом заявил в общении с прессой после первого дня саммита министров обороны НАТО глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Politico.

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Полномасштабная война России против Украины идет с массированным применением артиллерии противниками: тысячи и десятки тысяч снарядов ежедневно пересекают линию фронта. Западные запасы не безграничны, и потому в странах-союзницах идет расконсервирование линий по производству боеприпасов или постройка новых мощностей.

По словам Остина, ВСУ "использовали много артиллерийских боеприпасов. Мы собираемся сделать все возможное, работая с нашими международными партнерами, чтобы как можно быстрее предоставить им как можно больше боеприпасов".

И пока США и Европа ищут способы нарастить производство снарядов, чтобы пополнить запасы на своих складах и снабдить Украину для ее контрнаступательных операций, в Европе украинцев обучают способам "отбиться от России, не тратя слишком много боеприпасов", пишет издание со ссылкой на главу Минобороны США.

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"Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, чтобы с большим вниманием на маневрирование и формирование поля боя с помощью огня и затем маневрирования им требовалось меньше артиллерийских боеприпасов", – сказал Остин.

Британия уже обучила пехотной тактике около 10 000 украинских солдат. В этом году она обязалась обучить еще 20 000 с помощью инструкторов из Норвегии, Нидерландов и других стран НАТО.

В феврале 2023 года Франция и Австралия договорились о совместном производстве большего количества 155-мм боеприпасов.

В 2022-м это сделали США, обязавшись увеличить ежемесячный выпуск снарядов с довоенных 14 000 до 90 000 к 2025 году.

В середине февраля в Пентагоне озвучили новую причину, почему не дают Украине дальнобойные ракеты ATACMS: их "недостаточно".

Также в эти дни США заключили контракты на производство боеприпасов для Украины на $522 млн.

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Євген Пилипенко

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