Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов. Об этом в комментарии порталу Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

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По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.

"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам такую информацию беларуским властям, что такая угроза существует, если беларуские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер. Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.

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Денис Юдин

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