Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса
10.11.2021, 11:55
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – Leonid Scheglov, EPA)
Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов. Об этом в комментарии порталу Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.
"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам такую информацию беларуским властям, что такая угроза существует, если беларуские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер. Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.
- С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- В последнее время провокации на польской границе усилились. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и раздавали военную форму мигрантам. В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность. За сутки пограничники Польши зафиксировали 309 попыток прорыва границы из Беларуси.
- Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 военных. Беларусь также подтягивает силовиков к лагерю мигрантов на своей стороне границы.
- В ночь на сегодня, 10 ноября, две группы мигрантов прорвались через границу с Польшей, все они были задержаны.
Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии