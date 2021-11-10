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Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 11:55
Польша может полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – Leonid Scheglov, EPA)

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью, если режим Александра Лукашенко не остановит давление с помощью мигрантов. Об этом в комментарии порталу Wirtualna Polska заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

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По словам Мюллера, сценарий полного закрытия границы с Беларусью рассматривается.

"Мы отправляем по дипломатическим и официальным каналам такую информацию беларуским властям, что такая угроза существует, если беларуские власти не прекратят гибридную войну на границе", – заявил Мюллер. Он отметил, что ответа со стороны Беларуси пока нет.

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Денис Юдин
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польша беларусь мигранты закрытие границ Петр Мюллер
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