Помпео: США готовы ответить России за отравление Навального
22.09.2020, 09:07
Алексей Навальный (Фото: Patrick Seeger/ЕРА)
Госсекретарь США предположил, что реакция на отравление российского оппозиционера будет не менее сильной, чем на отравление Скрипалей
США готовы ввести санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального, когда станут известны все факты, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью газете Bild.
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"Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие использовали против Скрипалей, мы дали очень сильный ответ. Нет причин ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют так, чтобы отдать должное произошедшему, как только все факты станут известны", – заявил Помпео.
- В августе 2018 года после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании нервно-паралитическим ядом "Новичок" США ввели санкции против России, через год был введен второй пакет санкций.
- Утром 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали. В тот же день он впал в кому. При этом, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, лаборатория бундесвера установила, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже это подтвердили лаборатории в Швеции и Франции.
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы.
- 15 сентября стало известно, что Навальный хочет вернуться в РФ после выздоровления.
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