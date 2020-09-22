Помпео: США готовы ответить России за отравление Навального

Госсекретарь США предположил, что реакция на отравление российского оппозиционера будет не менее сильной, чем на отравление Скрипалей

США готовы ввести санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального, когда станут известны все факты, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью газете Bild.

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"Соединенные Штаты ясно дали понять, что использование химического оружия неприемлемо. Когда химическое оружие использовали против Скрипалей, мы дали очень сильный ответ. Нет причин ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют так, чтобы отдать должное произошедшему, как только все факты станут известны", – заявил Помпео.

Денис Юдин

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