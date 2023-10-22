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После поездки Путина в Пекин Газпром заявил, что поставит больше газа Венгрии и Китаю

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 17:59
После поездки Путина в Пекин Газпром заявил, что поставит больше газа Венгрии и Китаю - Фото
Виктор Орбан (Фото - EPA)

Российский Газпром намерен поставить дополнительный объем газа в Венгрию, а также до конца года предоставит Китаю дополнительные 600 млн кубометров газа. Об этом сообщает Reuters.  

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Агентство ссылается на заявление главы Газпрома Алексея Миллера, который сообщил пропагандистским ресурсам РФ, что Газпром направит сверхконтрактный объем газа в Венгрию и добавит 600 млн кубометров газа к запланированным поставкам в Китай.

Заявление последовало вслед за визитом в Пекин российского диктатора Владимира Путина в качестве "почетного гостя" международного форума "Пояс и путь", во время которого Путин встречался, в числе прочих, с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В выступлении на форуме Путин выразил поддержку "флагманской внешнеполитической инициативы лидера Си" как "направленной на формирование более справедливого, многополярного мира" и подчеркнул общность подходов Москвы и Пекина к "уважению цивилизационного разнообразия и права каждого государства на свою собственную модель развития".

Орбан на встрече заявил Путину, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается сохранить двусторонние контакты". Также он  назвал "военной операцией" войну РФ против Украины.

Агентство напоминает, что Венгрия — единственная страна Евросоюза, лидер которой поддерживает дружеские связи с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. 

Президент Чехии Петр Павел считает, что Путин встречается с европейскими лидерами не для достижения мира, а для внесения раскола в Евросоюз

20 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.

До конца ноября Евросоюз и Венгрия рассчитывают достичь соглашения о разблокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву. 

  • 7 июня 2023 года Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
  • 29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.  

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Сергей Бережной
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