После поездки Путина в Пекин Газпром заявил, что поставит больше газа Венгрии и Китаю
Российский Газпром намерен поставить дополнительный объем газа в Венгрию, а также до конца года предоставит Китаю дополнительные 600 млн кубометров газа. Об этом сообщает Reuters.
Агентство ссылается на заявление главы Газпрома Алексея Миллера, который сообщил пропагандистским ресурсам РФ, что Газпром направит сверхконтрактный объем газа в Венгрию и добавит 600 млн кубометров газа к запланированным поставкам в Китай.
Заявление последовало вслед за визитом в Пекин российского диктатора Владимира Путина в качестве "почетного гостя" международного форума "Пояс и путь", во время которого Путин встречался, в числе прочих, с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
В выступлении на форуме Путин выразил поддержку "флагманской внешнеполитической инициативы лидера Си" как "направленной на формирование более справедливого, многополярного мира" и подчеркнул общность подходов Москвы и Пекина к "уважению цивилизационного разнообразия и права каждого государства на свою собственную модель развития".
Орбан на встрече заявил Путину, что Венгрия "никогда не хотела противостоять России и пытается сохранить двусторонние контакты". Также он назвал "военной операцией" войну РФ против Украины.
Агентство напоминает, что Венгрия — единственная страна Евросоюза, лидер которой поддерживает дружеские связи с Путиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Президент Чехии Петр Павел считает, что Путин встречается с европейскими лидерами не для достижения мира, а для внесения раскола в Евросоюз.
20 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что он надеется, что Орбан "вымыл и продезинфицировал руки" после встречи с Путиным.
До конца ноября Евросоюз и Венгрия рассчитывают достичь соглашения о разблокировании переговоров о вступлении Украины в ЕС и финансовой помощи Киеву.
- 7 июня 2023 года Орбан заявил, что "Украина перестала быть суверенной страной" и что он не считает российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
- 29 сентября Орбан сказал, что перед переговорами о вступлении Украины в Европейский Союз нужно сначала понять, какие у нее границы и население.
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