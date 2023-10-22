Після поїздки Путіна до Пекіна Газпром заявив, що поставить більше газу Угорщині та Китаю

Російський Газпром має намір поставити додатковий обсяг газу до Угорщини, а також до кінця року надасть Китаю додаткові 600 млн. кубометрів газу. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство посилається на заяву глави Газпрому Олексія Міллера, який повідомив пропагандистським ресурсам РФ, що Газпром направить надконтрактний обсяг газу до Угорщини і додасть 600 млн кубометрів газу до запланованих поставок до Китаю.

Заява відбулася після візиту до Пекіна російського диктатора Володимира Путіна як "почесного гостя" міжнародного форуму "Пояс і шлях", під час якого Путін зустрічався, серед інших, з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У виступі на форумі Путін висловив підтримку "флагманської зовнішньополітичної ініціативи лідера Сі" як "спрямованої на формування більш справедливого, багатополярного світу" та підкреслив спільність підходів Москви та Пекіна до "поваги цивілізаційного розмаїття та права кожної держави на свою власну модель розвитку".

Орбан на зустрічі заявив Путіну, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії і намагається зберегти двосторонні контакти". Також він назвав "військовою операцією" війну РФ проти України.

Агентство нагадує, що Угорщина є єдиною країною Євросоюзу, лідер якої підтримує дружні зв'язки з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Путін зустрічається з європейськими лідерами не задля досягнення миру, а для внесення розколу до Євросоюзу.

20 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він сподівається, що Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

До кінця листопада Євросоюз та Угорщина розраховують досягти угоди про розблокування переговорів про вступ України до ЄС та фінансову допомогу Києву.

7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.

29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

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