RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Після поїздки Путіна до Пекіна Газпром заявив, що поставить більше газу Угорщині та Китаю

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 17:59
Після поїздки Путіна до Пекіна Газпром заявив, що поставить більше газу Угорщині та Китаю - Фото
Віктор Орбан (Фото - EPA)

Російський Газпром має намір поставити додатковий обсяг газу до Угорщини, а також до кінця року надасть Китаю додаткові 600 млн. кубометрів газу. Про це повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Агентство посилається на заяву глави Газпрому Олексія Міллера, який повідомив пропагандистським ресурсам РФ, що Газпром направить надконтрактний обсяг газу до Угорщини і додасть 600 млн кубометрів газу до запланованих поставок до Китаю.

Заява відбулася після візиту до Пекіна російського диктатора Володимира Путіна як "почесного гостя" міжнародного форуму "Пояс і шлях", під час якого Путін зустрічався, серед інших, з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У виступі на форумі Путін висловив підтримку "флагманської зовнішньополітичної ініціативи лідера Сі" як "спрямованої на формування більш справедливого, багатополярного світу" та підкреслив спільність підходів Москви та Пекіна до "поваги цивілізаційного розмаїття та права кожної держави на свою власну модель розвитку".

Орбан на зустрічі заявив Путіну, що Угорщина "ніколи не хотіла протистояти Росії і намагається зберегти двосторонні контакти". Також він назвав "військовою операцією" війну РФ проти України.

Агентство нагадує, що Угорщина є єдиною країною Євросоюзу, лідер якої підтримує дружні зв'язки з Путіним після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Путін зустрічається з європейськими лідерами не задля досягнення миру, а для внесення розколу до Євросоюзу.

20 жовтня глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що він сподівається, що Орбан "вимив та продезінфікував руки" після зустрічі з Путіним.

До кінця листопада Євросоюз та Угорщина розраховують досягти угоди про розблокування переговорів про вступ України до ЄС та фінансову допомогу Києву.

  • 7 червня 2023 року Орбан заявив, що "Україна перестала бути суверенною країною" і що він не вважає російського диктатора Володимира Путіна військовим злочинцем.
  • 29 вересня Орбан сказав, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно спочатку зрозуміти, які у неї кордони та населення.

Читайте також: Угорщина виглядає як головна перешкода для вступу України до ЄС

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Газпромволодимир путінкитайугорщинаВіктор Орбанпостачання газу

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 