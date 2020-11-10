Последние новости по Нагорному Карабаху. Что известно на 11:00

После подписания заявления об окончании войны в Армении начались протесты, а президент Азербайджана окрестил документ военной капитуляцией соперника

В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян подписал заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое фактически означает капитуляцию армянских войск. Это вызвало протесты в стране – люди скандировали "Мы не отдадим землю".

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Что произошло после подписания заявления

1. В Карабах вылетели российские военные – они займут линию разграничения в регионе согласно одному из пунктов заявления. Утром 10 ноября первая автомобильная колонна российских сил также прибыла в армянский город Горис.

2. Министерство обороны Армении опубликовало заявление, в котором попросило протестующих не подрывать "основы государственности", отметив, что военные сделали "все возможное и невозможное" в войне с Азербайджаном.

3. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "миротворческую миссию" в Нагорном Карабахе будут осуществлять не только российские, но и турецкие военные.

4. Пашинян прокомментировал подписанное им заявление, объяснив, что у него не было другого выхода. Также он пообещал привлечь к ответственности протестующих, заявив, что во время протестов неизвестные обокрали его резиденцию.

5. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уже поздравил Азербайджан с "победой на поле боя и в переговорах".

В ночь с 9 на 10 ноября военный конфликт в Нагорном Карабахе закончился – Армения уступила Азербайджану.

Спустя час в здание правительства Армении ворвались протестующие, они требовали отменить заявление по Карабаху о прекращении войны.

В ту же ночь в сторону Карабаха вылетели российские военные для размещения на линии разграничения. Алиев назвал подписанное заявление военной капитуляцией Армении.

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Дарья Мостовая

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