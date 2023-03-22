Премьер Польши назвал опасной ось Пекин-Москва

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отреагировал на визит лидера Китайской Народной Республики в Россию, назвав союз этих государств "опасным". Об этом сообщает Today Online.

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"Визит президента Китая в Москву вызывает у нас беспокойство, эта ось Пекин-Москва опасна", – сказал он.

Премьер добавил, что Польша "пытается убедить" Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике.

20 марта 2023 года лидер КНР Си Цзиньпин впервые за четыре года прибыл с официальным визитом в Москву, где у него была запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Правительство Великобритании в связи с этим событием заявило, что китайский лидер должен использовать свой государственный визит в столицу России, чтобы нажать на Путина, чтобы тот прекратил бомбардировать украинские города. Этого же ожидала и Украина.

Однако во время встречи с российским диктатором Си Цзиньпин отметил, что недавно Пекин опубликовал "мирный план", где выступил против "менталитета холодной войны и односторонних санкций". Отмечается, что Кремль уже якобы готов частично одобрить так называемый мирный план Китая по Украине.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает визит главы КНР в Москву и многочасовые переговоры лицом к лицу "ограниченным успехом" Путина.

Глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко (фракция Слуга народа) в комментарии LIGA.net заявил, что сближение России и Китая представляет угрозу для нацбезопасности Украины.

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Мілана Головань

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