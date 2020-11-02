Протесты в Беларуси. Более чем на 200 задержанных открыли уголовное дело

Ранее задержанных в большинстве случаев обвиняли в административных правонарушениях

После вчерашнего марша против террора в Беларуси на задержанных участников завели уголовное дело. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Следственный комитет страны.

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Уголовное дело открыто по статье за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них. Подозреваемыми признан 231 человек.

В СК Беларуси заявляют, что несколько сотен граждан грубо нарушали общественный порядок, а их действия были сопряжены с "явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций".

Ранее задержанных протестующих обвиняли только в административных правонарушениях, отмечает TUT.by.

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Денис Юдин

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