Протесты в Беларуси. Более чем на 200 задержанных открыли уголовное дело
Ранее задержанных в большинстве случаев обвиняли в административных правонарушениях
После вчерашнего марша против террора в Беларуси на задержанных участников завели уголовное дело. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на Следственный комитет страны.
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Уголовное дело открыто по статье за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и участие в них. Подозреваемыми признан 231 человек.
В СК Беларуси заявляют, что несколько сотен граждан грубо нарушали общественный порядок, а их действия были сопряжены с "явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций".
Ранее задержанных протестующих обвиняли только в административных правонарушениях, отмечает TUT.by.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил возглавлявший страну 26 лет Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 1 ноября в Минске прошел марш против террора. Силовики стреляли и взрывали светошумовые гранаты. По данным центра Вясна, на 07:00 2 ноября известно о более 300 задержанных по всей Беларуси за этот день.
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