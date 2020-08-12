Протесты в Беларуси. В Минске частично восстановился доступ в интернет

Проблемы со связью и интернетом начались в стране день выборов, 9 августа

Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет. Об этом сообщает TUT.BY.

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Пользователи сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.



Они пишут, что около 06:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram.

Начала также открываться поисковая система Google, восстановился доступ к онлайн-заказу такси.

Зарубежные сайты пока работают без проблем.

"Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный - без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Впрочем, некоторые ресурсы пока еще не полностью восстановили работу. Открыть TUT.BY и Onliner получается не у всех", - говорится в сообщении.

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Арина Толина

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