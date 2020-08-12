Протесты в Беларуси. В Минске частично восстановился доступ в интернет
Проблемы со связью и интернетом начались в стране день выборов, 9 августа
Утром 12 августа в Минске частично восстановился доступ в интернет. Об этом сообщает TUT.BY.
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Пользователи сообщают о заработавших соцсетях, мессенджерах и других ресурсах.
Они пишут, что около 06:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram.
Начала также открываться поисковая система Google, восстановился доступ к онлайн-заказу такси.
Зарубежные сайты пока работают без проблем.
"Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный - без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Впрочем, некоторые ресурсы пока еще не полностью восстановили работу. Открыть TUT.BY и Onliner получается не у всех", - говорится в сообщении.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. Он якобы набрал 80,08%, тогда как его главный оппонент Светлана Тихановская – 10,09%. Оппозиция не признала победу Лукашенко, но Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
- Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью и интернетом.
- Белорусская инициатива Честные люди проанализировала протоколы 749 избирательных участков и пришла к выводу, что за Тихановскую, даже с учетом фальсификаций и завышенной явки, белорусы отдали 29.3% голосов (ЦИК заявил о 10%).
- 11 августа Следком Беларуси решил считать автомобили, которые используются для блокирования транспорта, орудиями преступления, изымать их у владельцев и признавать "вещественным доказательством".
- Подробности – в хронике LIGA.net.
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