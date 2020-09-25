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"Пусть стреляют боевыми": В Беларуси МВД опубликовало "призыв" применить оружие на акциях

25.09.2020, 06:35
Задержание протестующих в Беларуси (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

МВД Беларуси уверяет, что якобы "жители" Минска просят силовиков убрать с улиц протестующих

В МВД Беларуси утверждают, что на линию 102 якобы активно звонят несколько сотен жителей Минска, "недовольные" акциями протеста.

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МВД приводит аудиозапись телефонного разговора с одним из таких "недовольных".

"Пусть наш уважаемый министр внутренних дел, президент используют резиновые пули против этих протестующих, светошумовые гранаты. Пускай используют боевые патроны – 7.62, Калашников, никто не отменял. Пару выстрелов в башку – и все, и все протрезвеют", - говорит якобы мужчина, который утверждает, что из-за протестующих он вынужден добираться домой полтора часа.

По данным ведомства, разные Телеграмм-каналы активно призывают людей выходить на улицы и проезжие части, блокировать дороги в часы пик.

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
  • 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
  • 23 сентября Лукашенко принял присягу президента Беларуси, о инаугурации заранее не сообщалось.
  • Глава МИД Литвы Линкявичюс назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

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Арина Толина
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