Путин поддержал режим Токаева. Но забыл имя президента Казахстана: видео
Президент России Владимир Путин на заседании руководителей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил поддержку президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, но не смог вспомнить его имя и упомянул некоего "Кемела Жомартовича Токаева". Фрагмент соответствующей видеозаписи с онлайн-заседания ОДКБ размещен на Youtube-канале mihail_blast.
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"Что касается ситуации в Казахстане. Всем известно, что президент… эээ… Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности", – сказал Путин.
Президент РФ перепутал имя и отчество Токаева – его зовут Касым-Жомарт Кемелевич.
Президент Казахстана присутствовал на заседании, он не отреагировал на путаницу с именем.
- 2 января в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- Действующий президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
- 10 января Украина официально отреагировала на происходящее в Казахстане – осудила насилие, которое привело к многочисленным жертвам.
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