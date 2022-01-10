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Путин поддержал режим Токаева. Но забыл имя президента Казахстана: видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 18:25
Путин поддержал режим Токаева. Но забыл имя президента Казахстана: видео - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA-EFE/ALEXEI NIKOLSKY)

Президент России Владимир Путин на заседании руководителей стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил поддержку президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, но не смог вспомнить его имя и упомянул некоего "Кемела Жомартовича Токаева". Фрагмент соответствующей видеозаписи с онлайн-заседания ОДКБ размещен на Youtube-канале mihail_blast.

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"Что касается ситуации в Казахстане. Всем известно, что президент… эээ… Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности", – сказал Путин.

Президент РФ перепутал имя и отчество Токаева – его зовут Касым-Жомарт Кемелевич.

Президент Казахстана присутствовал на заседании, он не отреагировал на путаницу с именем.

Наталия Медведева
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владимир путин казахстан Касым-Жомарт Токаев
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