Путин заявил, что лично поручил Генпрокуратуре выпустить Навального в Германию

Президент РФ заявил, что к нему обратилась жена Навального

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить оппозиционеру Алексею Навальному вылететь в Берлин после отравления "Новичком", хотя Навальный, по словам Путина, не мог покидать территорию РФ. Об этом глава Кремля сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

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Путин заявил, что к нему обратилась жена Навального, и он "тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием".

"Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал", – сказал Путин.

1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.

15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.







Вадим Ребрина

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