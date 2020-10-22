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Путин заявил, что лично поручил Генпрокуратуре выпустить Навального в Германию

22.10.2020, 21:22
Путин заявил, что лично поручил Генпрокуратуре выпустить Навального в Германию - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Президент РФ заявил, что к нему обратилась жена Навального

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить оппозиционеру Алексею Навальному вылететь в Берлин после отравления "Новичком", хотя Навальный, по словам Путина, не мог покидать территорию РФ. Об этом глава Кремля сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

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Путин заявил, что к нему обратилась жена Навального, и он "тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием".

"Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал", – сказал Путин.

  • 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
  • 15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального. 



Вадим Ребрина
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