Путин заявил, что лично поручил Генпрокуратуре выпустить Навального в Германию
Президент РФ заявил, что к нему обратилась жена Навального
Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить оппозиционеру Алексею Навальному вылететь в Берлин после отравления "Новичком", хотя Навальный, по словам Путина, не мог покидать территорию РФ. Об этом глава Кремля сказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Путин заявил, что к нему обратилась жена Навального, и он "тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием".
"Но я все равно попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать, и он уехал", – сказал Путин.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
- 15 октября Европейский союз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального.
Комментарии