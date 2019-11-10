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Республиканцы хотят вызвать сына Байдена в качестве свидетеля

Республиканцы хотят вызвать сына Байдена в качестве свидетеля - Фото
Хантер и Джо Байден (Фото: EPA)
10.11.2019, 10:11

Открытые слушания по вопросу об импичменте должны начаться на следующей неделе

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США требуют вызвать сына бывшего вице-президента Джо Байдена, Хантера Байдена, в качестве свидетеля в рамках расследования о возможности импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщает Радио Свобода.

Республиканцы хотят вызвать его на открытые слушания по вопросу об импичменте. Эти слушания должны начаться на следующей неделе.

Хантер Байден - бывший член совета директоров украинской компании Burisma. Несколько свидетелей при расследовании об импичменте подтвердили, что официальные лица США в координации с личным юристом Трампа Руди Джулиани требовали от украинской власти возобновить расследование возможной коррупции в этой компании. Демократы утверждают, что речь шла не о борьбе с коррупцией, а о стремлении Трампа навредить своему политическому оппоненту Джо Байдену.

Согласно правилам расследования, которые ранее одобрила Палата представителей, председатель комитета по разведке демократ Адам Шифф может отказать республиканцам в вызове предложенных ими свидетелей. Республиканцы заявляют, что это будет означать, что расследование проводится предвзято.

Справка. В начале сентября СМИ США написали, что Трамп хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против сына Байдена Хантера, который якобы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. Некоторые чиновники увязали заморозку помощи Украине именно с этим. LIGA.net вела хронику "Украиногейта". Демократы добиваются импичмента Трампа. Эта запутанная история - максимально доступно.

Читайте также: Военную помощь Украине разморозил Госдеп, а не Трамп - Bloomberg

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Хантер Байден дональд трамп импичмент
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