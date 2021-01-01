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Республиканцы снова выступят против утверждения Байдена президентом. У них не выйдет – CNN

01.01.2021, 17:35
Республиканцы снова выступят против утверждения Байдена президентом. У них не выйдет – CNN - Фото
Фото: Samuel Corum/EPA

По крайней мере, 140 членов Республиканской партии в Палате представителей проголосуют против результатов подсчета голосов выборщиков, подтверждающих победу избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники среди республиканцев. 

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Отмечается, что республиканцы-союзники президента Дональда Трампа практически не имеют шансов изменить результат выборов. Как пишет источник, они лишь задерживают на несколько часов "неизбежное утверждение Байдена" в качестве нового президента. 

СПРАВКА. В Палате представителей США 233 места занимают демократы, у республиканцев там 196 мест. 

Издание сообщает, что среди республиканцев есть те, кто против блокировки утверждения Байдена президентом. Один из них – Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате.

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.
  • Избранным президентом стал Джо Байден. Вначале об этом объявили СМИ, а позже – и коллегия выборщиков.
  • 21 декабря Трамп попросил Верховный суд пересмотреть итоги голосования в Пенсильвании, а спустя пять дней обвинил Верховный суд, ФБР и сенаторов в бездействии после выборов.

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Станислав Стороженко
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