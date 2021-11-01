Россия вышла на первое место в мире по новым случаям и смертности от коронавируса
Россия вышла на первое место в мире по заболевшим коронавирусом и умершим от инфекции за сутки, Украина на пятом месте по заболевшим и на третьем по смертности. Об этом говорят данные статистического сайта Worldometer.
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Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости 30 октября:
1. Россия – 40 993 новых случаев COVID-19;
2. Великобритания – 38 009;
3. Турция – 23 948;
4. США – 19 975;
5. Украина – 17 430.
По суточной смертности от коронавируса 30 октября также лидировала Россия:
1. Россия – 1158 умерших;
2. Румыния – 394;
3. Украина – 336;
4. Мексика – 325;
5. Индия – 251.
В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, далее идут Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8172). По суточной смертности в Европе на первых трех местах, как и во всем мире, Россия, Румыния и Украина, на четвертом Болгария (81), на пятом Великобритания (74).
- С прошлой недели красная зона карантина действует в Сумской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Ровенской областях. 30 октября красную зону ввели еще в семи областях.
- Сегодня, 1 ноября, Киев переходит в красную зону карантина. Ограничения в столице будут жестче, чем в других красных зонах. Например, COVID-сертификат или негативный ПЦР-тест нужны будут для проезда в транспорте.
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