Россия вышла на первое место в мире по новым случаям и смертности от коронавируса

Россия вышла на первое место в мире по заболевшим коронавирусом и умершим от инфекции за сутки, Украина на пятом месте по заболевшим и на третьем по смертности. Об этом говорят данные статистического сайта Worldometer.

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Первые пять стран в мире по суточной заболеваемости 30 октября:

1. Россия – 40 993 новых случаев COVID-19;

2. Великобритания – 38 009;

3. Турция – 23 948;

4. США – 19 975;

5. Украина – 17 430.

По суточной смертности от коронавируса 30 октября также лидировала Россия:

1. Россия – 1158 умерших;

2. Румыния – 394;

3. Украина – 336;

4. Мексика – 325;

5. Индия – 251.

В Европе по суточной заболеваемости первые три места занимают Россия, Великобритания и Украина, далее идут Германия (13 912 новых случаев) и Нидерланды (8172). По суточной смертности в Европе на первых трех местах, как и во всем мире, Россия, Румыния и Украина, на четвертом Болгария (81), на пятом Великобритания (74).

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Денис Юдин

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