Санкции неизбежны, если Россия не захочет сотрудничать по делу Навального – Германия

В Берлине заявляют о неизбежности санкций против России, если она не захочет предоставлять информацию по делу об отравлении Алексея Навального

Адресные санкции против РФ неизбежны, если Россия не предоставит информацию по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

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"Если Россия не разъяснит и не предоставит информацию по делу Навального, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны", – заявил Маас.

Он уточнил, что санкции введет ЕС в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.

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Владислав Сердюк

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