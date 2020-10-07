Санкции неизбежны, если Россия не захочет сотрудничать по делу Навального – Германия
В Берлине заявляют о неизбежности санкций против России, если она не захочет предоставлять информацию по делу об отравлении Алексея Навального
Адресные санкции против РФ неизбежны, если Россия не предоставит информацию по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
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"Если Россия не разъяснит и не предоставит информацию по делу Навального, то адресные и соразмерные санкции против ответственных лиц с российской стороны будут неизбежны", – заявил Маас.
Он уточнил, что санкции введет ЕС в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября Навальный заявил, что за тем, что с ним случилось, стоит президент России Владимир Путин. В Кремле отреагировали на слова политика, назвав его бесстыдником и подлецом.
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