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Сенат может обойтись без вызова свидетелей на слушаниях по Трампу

Сенат может обойтись без вызова свидетелей на слушаниях по Трампу - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
11.12.2019, 08:56

Финальное голосование в нижней палате Конгресса состоится на следующей неделе

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл допустил возможность проведения ускоренной процедуры слушаний об импичменте президента США Дональда Трампа без вызова свидететелей. Об этом сообщает Голос Америки.

"Сценарий "усеченного" импичмента может не понравиться Дональду Трампу, который призывал Сенат, где республиканцы обладают большинством голосов, провести полноценную процедуру слушаний по импичменту с вызовом свидетелей, включая бывшего вице-президента Джо Байдена", - отмечается в сообщении.

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Финальное голосование в нижней палате Конгресса состоится на следующей неделе.

Макконнелл подчеркнул, что окончательное решение о формате проведения процедуры импичмента в Сенате будет принято только в том случае, если Палата представителей большинством голосов поддержит статьи обвинения против Трампа.

По словам лидера республиканцев, судебные слушания в Сенате могут начаться после того, как демократы признают Трампа виновным. За этим последует апелляция юристов Белого дома с требованием оправдать президента.

В этом случае, по словам Макконнелла, Сенат "может пойти путем вызова свидетелей, фактически проводя новое расследование".

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 3 ноября был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.
  • 10 декабря лидеры Демократической партии США объявили, что выдвинут против Трампа обвинения по двум статьям.

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