Сербия, Албания и Северная Македония могут бойкотировать саммит Евросоюза – Вучич

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что он с коллегами из Албании и Северной Македонии только завтра в полдень, накануне двухдневного саммита Евросоюза, сообщит, примут ли они в нем участие. 23 июня в Брюсселе рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, напомнили в Euractiv.

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Вучич написал в Twitter, что обсудил саммит с албанским премьером Эди Рамой и северомакедонским премьером Димитаром Ковачевски.

"Мы договорились, что после консультаций с нашими правительствами и советниками мы объявим завтра в полдень о своем решении, будем ли мы присутствовать на этом собрании", – говорится в сообщении президента Сербии.

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В евросаммите 23-24 июня примут участие как лидеры стран блока, так и их западнобалканские коллеги.

Как указывает издание, путь Скопье и Тираны в ЕС застопорился – "ранее из-за коррупции, преступности и проблем с предоставлением убежища, а теперь из-за вето Болгарии против Скопье по культурным и историческим вопросам".

СПРАВКА. Все три эти страны не входят в ЕС, но пытаются с различным успехом и превозмогая внутренние и внешние проблемы приблизиться к этому. Северная Македония получила статус кандидата в члены в 2005 году, Сербия – в 2012-м, Албания – в 2014-м. Переговоры о членстве они начали вести в 2020-м, 2014-м и также в 2020 году соответственно. Помимо этих стран, статус имеют Турция (с 1999 года) и Черногория (с 2010-го).

После полномасштабного вторжения России в Украину Сербия – единственная страна в Европе, помимо союзницы РФ Беларуси, которая не ввела санкции против оккупантов. Вучич также прямо не осуждает большую войну в Украине.

В начале апреля 2022 года Вучича переизбрали на выборах.

Также в апреле 42% сербов считали неоправданным нападение РФ на Украину, 35% – оправданным. В том же месяце тысячи сербов вышли в Белграде поддержать Россию, Путина и вторжение в Украину.

7 июня США призвали Сербию согласовывать свою внешнюю политику с остальной Европой, если она хочет в ЕС.

11 июня Вучича возмутил призыв канцлера ФРГ Шольца к Сербии поддержать санкции против России и признать Косово.

15 июня Рама в Киеве заявил, что Черногория, Северная Македония и Албания поддержат предоставление Украине статуса кандитата в ЕС и не обидятся, если Украина обойдет их в этом плане.

Евгений Пилипенко

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