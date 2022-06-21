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Сербия, Албания и Северная Македония могут бойкотировать саммит Евросоюза – Вучич

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 16:46
Сербия, Албания и Северная Македония могут бойкотировать саммит Евросоюза – Вучич - Фото
Александр Вучич (фото - ЕРА)

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что он с коллегами из Албании и Северной Македонии только завтра в полдень, накануне двухдневного саммита Евросоюза, сообщит, примут ли они в нем участие. 23 июня в Брюсселе рассмотрят предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, напомнили в Euractiv.

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Вучич написал в Twitter, что обсудил саммит с албанским премьером Эди Рамой и северомакедонским премьером Димитаром Ковачевски.

"Мы договорились, что после консультаций с нашими правительствами и советниками мы объявим завтра в полдень о своем решении, будем ли мы присутствовать на этом собрании", – говорится в сообщении президента Сербии.

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В евросаммите 23-24 июня примут участие как лидеры стран блока, так и их западнобалканские коллеги.

Как указывает издание, путь Скопье и Тираны в ЕС застопорился – "ранее из-за коррупции, преступности и проблем с предоставлением убежища, а теперь из-за вето Болгарии против Скопье по культурным и историческим вопросам".

СПРАВКА. Все три эти страны не входят в ЕС, но пытаются с различным успехом и превозмогая внутренние и внешние проблемы приблизиться к этому. Северная Македония получила статус кандидата в члены в 2005 году, Сербия – в 2012-м, Албания – в 2014-м. Переговоры о членстве они начали вести в 2020-м, 2014-м и также в 2020 году соответственно. Помимо этих стран, статус имеют Турция (с 1999 года) и Черногория (с 2010-го). 

После полномасштабного вторжения России в Украину Сербия – единственная страна в Европе, помимо союзницы РФ Беларуси, которая не ввела санкции против оккупантов. Вучич также прямо не осуждает большую войну в Украине.

Евгений Пилипенко
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Александр Вучич евросоюз сербия Албания лобби кремля северная македония евроинтеграция саммит ес
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