Силовики Казахстана используют миротворческие голубые каски: ООН выразила озабоченность
Организация объединенных наций выразила озабоченность из-за использования ооновских голубых касок силовиками в Казахстане во время подавления протестов. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.
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В Сети появились фото, на которых силовики правительственных войск Казахстана изображены в голубых касках, которые традиционно используют миротворцы ООН.
Дюжаррик сказал, что в связи с этим ООН высказала свою озабоченность постоянному представительству Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что "вопрос был решен".
"Страны, предоставляющие ООН контингент военных и полицейских, должны применять символику ООН только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом Безопасности ООН", – заявил Дюжаррик.
Как сообщает Радио Азаттык, представитель Минобороны Казахстана в Алматы идентифицировал солдат в голубых касках как часть батальона Казбат, связанного с ООН, однако признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а "охраняли стратегические объекты, аэропорты и правительственные здания". По его словам, половина Казбата сейчас находится в Ливии с индийскими силами, другая половина – в Казахстане.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, затем – отставки правительства и ухода из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- Действующий президент Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева с должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" в ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих.
- Сегодня Токаев заявил, что войска российского блока ОДКБ из Казахстана начнут выводить через два дня, процесс займет не более 10 дней.
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