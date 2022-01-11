Силовики Казахстана используют миротворческие голубые каски: ООН выразила озабоченность

Организация объединенных наций выразила озабоченность из-за использования ооновских голубых касок силовиками в Казахстане во время подавления протестов. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.

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В Сети появились фото, на которых силовики правительственных войск Казахстана изображены в голубых касках, которые традиционно используют миротворцы ООН.

Дюжаррик сказал, что в связи с этим ООН высказала свою озабоченность постоянному представительству Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что "вопрос был решен".

"Страны, предоставляющие ООН контингент военных и полицейских, должны применять символику ООН только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом Безопасности ООН", – заявил Дюжаррик.

Как сообщает Радио Азаттык, представитель Минобороны Казахстана в Алматы идентифицировал солдат в голубых касках как часть батальона Казбат, связанного с ООН, однако признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а "охраняли стратегические объекты, аэропорты и правительственные здания". По его словам, половина Казбата сейчас находится в Ливии с индийскими силами, другая половина – в Казахстане.

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Оксана Житнюк

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