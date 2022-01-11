UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силовики Казахстана используют миротворческие голубые каски: ООН выразила озабоченность

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 15:12
Силовики Казахстана используют миротворческие голубые каски: ООН выразила озабоченность - Фото
Фото: UN Peacekeeping/flickr

Организация объединенных наций выразила озабоченность из-за использования ооновских голубых касок силовиками в Казахстане во время подавления протестов. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

В Сети появились фото, на которых силовики правительственных войск Казахстана изображены в голубых касках, которые традиционно используют миротворцы ООН.

Силовики Казахстана используют миротворческие голубые каски: ООН выразила озабоченность

Дюжаррик сказал, что в связи с этим ООН высказала свою озабоченность постоянному представительству Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что "вопрос был решен". 

"Страны, предоставляющие ООН контингент военных и полицейских, должны применять символику ООН только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом Безопасности ООН", – заявил Дюжаррик.

Как сообщает Радио Азаттык, представитель Минобороны Казахстана в Алматы идентифицировал солдат в голубых касках как часть батальона Казбат, связанного с ООН, однако признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а "охраняли стратегические объекты, аэропорты и правительственные здания". По его словам, половина Казбата сейчас находится в Ливии с индийскими силами, другая половина – в Казахстане.

Читайте также: Украина впервые официально отреагировала на протесты в Казахстане. МИД осудил насилие

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ООН протест миротворцы казахстан одкб голубые каски
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 