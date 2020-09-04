Сейчас сайт МВД Беларуси уже недоступен. В ведомстве заявили, что разбираются в ситуации с атакой на ресурс

Вчера неизвестные хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и разместили в списке разыскиваемых лиц президента страны Александра Лукашенко, а также главу МВД Юрия Караева. Об этом пишут беларуские СМИ Наша Нива и Белсат.

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Профиль Лукашенко разместили в категории "без вести пропавшие". Дата пропажи указана – 9 августа, день президентских выборов. "Обвиняется в военных преступления против беларуского народа и узурпации власти", – написали хакеры.

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Также в список разыскиваемых взломщики сайта добавили главу МВД Юрия Караева. Его они "обвинили" лишь в военных преступлениях.

На момент написания новости сайт МВД Беларуси недоступен. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала, что причины инцидента выясняют, передает TUT.BY.

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Марк Сировой

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