СМИ: Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и "объявили в розыск" Лукашенко – фото
Сейчас сайт МВД Беларуси уже недоступен. В ведомстве заявили, что разбираются в ситуации с атакой на ресурс
Вчера неизвестные хакеры взломали сайт Министерства внутренних дел Беларуси и разместили в списке разыскиваемых лиц президента страны Александра Лукашенко, а также главу МВД Юрия Караева. Об этом пишут беларуские СМИ Наша Нива и Белсат.
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Профиль Лукашенко разместили в категории "без вести пропавшие". Дата пропажи указана – 9 августа, день президентских выборов. "Обвиняется в военных преступления против беларуского народа и узурпации власти", – написали хакеры.
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Также в список разыскиваемых взломщики сайта добавили главу МВД Юрия Караева. Его они "обвинили" лишь в военных преступлениях.
На момент написания новости сайт МВД Беларуси недоступен. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова сказала, что причины инцидента выясняют, передает TUT.BY.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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