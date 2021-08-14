Сотрудникам посольства США в Афганистане приказали уничтожать документы и компьютеры – NPR

Сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле приказали уничтожать чувствительные документы и компьютеры перед эвакуацией из страны на фоне наступления радикального исламистского движения Талибан. Об этом сообщает National Public Radio, в расположении которого оказалась служебная записка для сотрудников американского посольства в Кабуле.

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Большинство сотрудников посольства в Кабуле будут эвакуированы американскими военными, которые прибывают в Афганистан для обеспечения безопасности отъезда дипломатов.

В служебной записке говорится, что в посольстве останется небольшое количество персонала. Тем же, кто Афганистан покинет, приказали уничтожать конфиденциальные документы и настольные компьютеры перед отъездом, пишет NPR.

Журналисты отмечают, что США также призвали захватывающих Афганистан талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов.

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Марк Сировой

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