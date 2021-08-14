Сотрудникам посольства США в Афганистане приказали уничтожать документы и компьютеры – NPR
Сотрудникам посольства США в столице Афганистана Кабуле приказали уничтожать чувствительные документы и компьютеры перед эвакуацией из страны на фоне наступления радикального исламистского движения Талибан. Об этом сообщает National Public Radio, в расположении которого оказалась служебная записка для сотрудников американского посольства в Кабуле.
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Большинство сотрудников посольства в Кабуле будут эвакуированы американскими военными, которые прибывают в Афганистан для обеспечения безопасности отъезда дипломатов.
В служебной записке говорится, что в посольстве останется небольшое количество персонала. Тем же, кто Афганистан покинет, приказали уничтожать конфиденциальные документы и настольные компьютеры перед отъездом, пишет NPR.
Журналисты отмечают, что США также призвали захватывающих Афганистан талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- 13 августа под натиском Талибана пали еще четыре столицы провинций в Афганистане.
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