Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций – The Guardian
В пятницу радикальное исламистское движение Талибан захватило еще четыре столицы провинций в Афганистане. Об этом сообщает The Guardian.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Сообщается, что талибы захватили города Лашкаргах (столица провинции Гильменд), Калат (Забул), Фирузкух (Гор) и Таринкот (Урузгани).
Журналисты пишут, что талибы контролируют 2/3 страны и неумолимо движутся к столице Афганистана – Кабулу.
По оценкам разведки США, Кабул может оказаться под натиском Талибана в течение 30 дней. Если текущие тенденции сохранятся, то талибы могут получить полный контроль над Афганистаном в течение нескольких месяцев, считают разведчики.
После захвата Кандагара в четверг сообщалось, что Талибан контролирует 12 столиц афганских провинций из 34. Таким образом после захватом в пятницу еще четырех общее число подконтрольных талибам столиц возросло до 16.
- В феврале 2020 года в Дохе талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. В ноябре США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа. После этого Талибан начал активное наступление на правительственные войска.
- 6 августа 2021-го Талибан захватил первую столицу провинции, спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций перевалило за десять. Талибы не намерены делить власть с действующим правительством и стремятся установить шариат.
- 12 августа талибы взяли Герат, а также захватили Кандагар. США и Британия направили войска для эвакуации посольств. Китай провел переговоры с Талибаном, Россия тоже.
- Президент США Джо Байден и Пентагон заявили, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право.
Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру
Комментарии