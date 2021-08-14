UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций – The Guardian

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 09:20
Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций – The Guardian - Фото
Захваченный талибами Лакшаргах, столица провинции Гильменд, Афганистан (фото - ЕРА)

В пятницу радикальное исламистское движение Талибан захватило еще четыре столицы провинций в Афганистане. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается, что талибы захватили города Лашкаргах (столица провинции Гильменд), Калат (Забул), Фирузкух (Гор) и Таринкот (Урузгани).

Журналисты пишут, что талибы контролируют 2/3 страны и неумолимо движутся к столице Афганистана – Кабулу.

По оценкам разведки США, Кабул может оказаться под натиском Талибана в течение 30 дней. Если текущие тенденции сохранятся, то талибы могут получить полный контроль над Афганистаном в течение нескольких месяцев, считают разведчики.

После захвата Кандагара в четверг сообщалось, что Талибан контролирует 12 столиц афганских провинций из 34. Таким образом после захватом в пятницу еще четырех общее число подконтрольных талибам столиц возросло до 16.

Читайте также: "Черная дыра". Война поглощает Афганистан, и это угрожает всему миру

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
афганистан талибан столицы провинции война Кабул
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 