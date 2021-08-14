Афганистан. Талибы захватили еще четыре столицы провинций – The Guardian

В пятницу радикальное исламистское движение Талибан захватило еще четыре столицы провинций в Афганистане. Об этом сообщает The Guardian.

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Сообщается, что талибы захватили города Лашкаргах (столица провинции Гильменд), Калат (Забул), Фирузкух (Гор) и Таринкот (Урузгани).

Журналисты пишут, что талибы контролируют 2/3 страны и неумолимо движутся к столице Афганистана – Кабулу.

По оценкам разведки США, Кабул может оказаться под натиском Талибана в течение 30 дней. Если текущие тенденции сохранятся, то талибы могут получить полный контроль над Афганистаном в течение нескольких месяцев, считают разведчики.

После захвата Кандагара в четверг сообщалось, что Талибан контролирует 12 столиц афганских провинций из 34. Таким образом после захватом в пятницу еще четырех общее число подконтрольных талибам столиц возросло до 16.

Президент США Джо Байден и Пентагон заявили, что афганцы должны "сами бороться за свое государство". Германия и ЕС поставили ультиматум Талибану: они прекратят финансовую поддержку Афганистана, если талибы захватят власть в стране и установят там шариатское право.

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Марк Сировой

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