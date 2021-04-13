США отказались от плана Трампа вывести войска из Германии. Контингент увеличат

США отказались от вывода из Германии 12 000 военнослужащих и планируют увеличить контингент на 500 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны США Ллойда Остина.

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На пресс-конференции в Берлине после встречи с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Остин заявил, что проинформировал коллегу о планах разместить около 500 дополнительных американских военнослужащих в районе Висбадена осенью 2021 года.

Бывший президент США Дональд Трамп в июне 2020 года объявил о намерении сократить американский контингент в Германии на 12 000 человек из 36 000. Он объяснял решение тем, что якобы Германия использует США в своих интересах, не выполняя финансовых обязательств перед НАТО. Администрация президента США Джо Байдена заморозила эти планы.

Остин, напротив, поблагодарил Берлин за вклад в миссии НАТО и за меры по увеличению расходов на оборону. В молодости он служил в Германии и заявил, что у него остались теплые воспоминания о том времени.

Крамп-Карренбауэр приветствовала решение об увеличении контингента как обнадеживающий сигнал.

Остин уклонился от вопросов о том, не является ли развертывание дополнительных войск сигналом для России на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В то же время он подчеркнул, что эти силы увеличат возможности НАТО по предотвращению конфликтов.

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Денис Юдин

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