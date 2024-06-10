США возобновили поставки гуманитарной помощи с воздуха в Сектор Газа
9 июня американские военные возобновили поставки гуманитарной помощи с воздуха в Сектор Газа после ее приостановки на несколько дней из-за операций Израиля. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на Центральное командование США.
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По информации военных, американский грузовой самолет сбросил более 10 000 кг еды, предоставив жизненно необходимую гуманитарную помощь на севере Газы.
"На сегодня США сбросили с воздуха более 1 млн кг гуманитарной помощи", – говорится в сообщении. Центральное командование США отметило, что сброс с воздуха гуманитарной помощи "является частью постоянных усилий", поэтому поставки продолжатся.
7 июня заместитель командующего Центральным командованием США вице-адмирал Брэд Купер рассказал журналистам, что поставки помощи с воздуха были приостановлены из-за израильских операций. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает этот способ, а также построенный США пирс у Газы как "временное решение".
- Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах.
- 20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.
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