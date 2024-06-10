США возобновили поставки гуманитарной помощи с воздуха в Сектор Газа

Сектор Газа (Фото: EPA)

9 июня американские военные возобновили поставки гуманитарной помощи с воздуха в Сектор Газа после ее приостановки на несколько дней из-за операций Израиля. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на Центральное командование США.

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По информации военных, американский грузовой самолет сбросил более 10 000 кг еды, предоставив жизненно необходимую гуманитарную помощь на севере Газы.

"На сегодня США сбросили с воздуха более 1 млн кг гуманитарной помощи", – говорится в сообщении. Центральное командование США отметило, что сброс с воздуха гуманитарной помощи "является частью постоянных усилий", поэтому поставки продолжатся.

7 июня заместитель командующего Центральным командованием США вице-адмирал Брэд Купер рассказал журналистам, что поставки помощи с воздуха были приостановлены из-за израильских операций. Он подчеркнул, что Вашингтон рассматривает этот способ, а также построенный США пирс у Газы как "временное решение".

Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах.

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

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