США відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази
Сектор Гази (Фото: EPA)

9 червня американські військові відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази після її призупинення на декілька днів через операції Ізраїлю. Про це повідомило видання CNN з посиланням на Центральне командування США.

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За інформацією військових, американський вантажний літак скинув понад 10 000 кг їжі, надавши життєво необхідну гуманітарну допомогу на півночі Гази.

"На сьогодні США скинули з повітря понад 1 млн кг гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні. Центральне командування США зазначило, що скидання з повітря гуманітарної допомоги "є частиною постійних зусиль", тому постачання триватимуть.

7 червня заступник командувача Центральним командуванням США віцеадмірал Бред Купер розповів журналістам, що постачання допомоги з повітря було призупинено через ізраїльські операції. Він наголосив, що Вашингтон розглядає цей спосіб, а також побудований США пірс біля Гази як "тимчасове рішення".

  • Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
  • 8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах. 
  • 20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

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