США відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази

Сектор Гази (Фото: EPA)

9 червня американські військові відновили постачання гуманітарної допомоги з повітря в Сектор Гази після її призупинення на декілька днів через операції Ізраїлю. Про це повідомило видання CNN з посиланням на Центральне командування США.

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За інформацією військових, американський вантажний літак скинув понад 10 000 кг їжі, надавши життєво необхідну гуманітарну допомогу на півночі Гази.

"На сьогодні США скинули з повітря понад 1 млн кг гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні. Центральне командування США зазначило, що скидання з повітря гуманітарної допомоги "є частиною постійних зусиль", тому постачання триватимуть.

7 червня заступник командувача Центральним командуванням США віцеадмірал Бред Купер розповів журналістам, що постачання допомоги з повітря було призупинено через ізраїльські операції. Він наголосив, що Вашингтон розглядає цей спосіб, а також побудований США пірс біля Гази як "тимчасове рішення".

Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

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