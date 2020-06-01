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Столкновения в Миннеаполисе. Полицейские обстреляли съемочную группу DW: видео

Столкновения в Миннеаполисе. Полицейские обстреляли съемочную группу DW: видео - Фото
Протесты в Миннеаполисе (Фото: EPA)
01.06.2020, 16:43

Во время протестов в американском Миннеаполисе полицейские обстреляли команду журналистов Deutsche Welle

В ночь 31 мая съемочная команда Deutsche Welle, которая делала сюжет о протестах в Миннеаполисе, попала под обстрел. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что корреспондента Штефана Зимонса и оператора Макса Фёрга обстреляли полицейские за несколько минут до прямого включения.

На видео с места происшествия видно, как после звука выстрела журналист вздрагивает, а один из стоявших в нескольких десятков метров полицейских опускает предмет, напоминающий оружие.

Сообщается, что во время последовавшего за выстрелом спора полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации.

"Мой оператор рисковал еще сильнее, чем я. Все могло закончиться действительно очень плохо", - рассказал Зимонс после инцидента. Он также отметил, что, судя по виду и поведению полицейских, он пребывали в состоянии сильного стресса.

Сообщается, что это не единственный инцидент с представителями СМИ за эти дни в Миннесоте.

В частности, Зимонс рассказал, что незадолго инцидента с его съемочной командой три полицейских автомобиля по неизвестным причинам окружили работавших на месте журналистов еще одного телеканала.

30 мая от резиновых пуль пострадали два сотрудника информагентства Reuters и корреспондент шведской газеты.

29 мая в Миннеаполисе была задержана съемочная группа телеканала CNN, которая вела прямой репортаж о протестах. На видеозаписи на сайте телеканала можно увидеть, как полицейские окружили журналиста CNN Омара Хименеса и заявили, что он арестован. На вопрос Хименеса, в чем он обвиняется, ответа не последовало. Позже журналистов отпустили.

Читайте также: Протесты в США: столкновения с полицией и сгоревшие автомобили – фоторепортаж

Наталия Медведева
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