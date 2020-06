Столкновения в Миннеаполисе. Полицейские обстреляли съемочную группу DW: видео

В ночь 31 мая съемочная команда Deutsche Welle, которая делала сюжет о протестах в Миннеаполисе, попала под обстрел. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что корреспондента Штефана Зимонса и оператора Макса Фёрга обстреляли полицейские за несколько минут до прямого включения.

A DW reporter and his camera operator have been shot at with projectiles by Minneapolis police while covering the protests sparked by the killing of #GeorgeFloyd. pic.twitter.com/5jhcwd0Zzo