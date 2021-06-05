Страницу Трампа в Facebook заблокировали до 2023 года
Блокировка страницы 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook продлится минимум до января 2023 года. Об этом заявили в Facebook, передает Reuters.
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Facebook приостановил действие учетной записи Трампа на следующий день после захвата Капитолия 6 января. Эта блокировка продлится не менее двух лет и будет снята, если риск для общественной безопасности снизится.
Трамп раскритиковал решение, назвав его "формой цензуры и оскорблением своих избирателей".
Это решение лишает Трампа большой площадки, которую бы он мог использовать накануне выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь 2022-го. Но он может вернуться в Facebook перед президентскими выборами в 2024-м. При этом Трамп навсегда заблокирован в Twitter и YouTube.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел церемониальный подсчет голосов выборщиков, сломали заградбарьеры и ворвались в здание. В беспорядках погибли четыре человека, 52 были арестованы.
- После событий в Капитолии аккаунты Трампа в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram были заблокированы.
- 5 мая Трамп запустил сайт для общения со сторонниками. 3 июня его сайт навсегда закрылся.
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