Страницу Трампа в Facebook заблокировали до 2023 года

Блокировка страницы 45-го президента США Дональда Трампа в Facebook продлится минимум до января 2023 года. Об этом заявили в Facebook, передает Reuters.

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Facebook приостановил действие учетной записи Трампа на следующий день после захвата Капитолия 6 января. Эта блокировка продлится не менее двух лет и будет снята, если риск для общественной безопасности снизится.

Трамп раскритиковал решение, назвав его "формой цензуры и оскорблением своих избирателей".

Это решение лишает Трампа большой площадки, которую бы он мог использовать накануне выборов в Конгресс, намеченных на ноябрь 2022-го. Но он может вернуться в Facebook перед президентскими выборами в 2024-м. При этом Трамп навсегда заблокирован в Twitter и YouTube.

Владислав Сердюк

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