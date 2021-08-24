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Талибы похищают детей и пожилых и используют их как "щиты" – вице-президент Афганистана

24.08.2021, 07:39
Талибы похищают детей и пожилых и используют их как
Амрулла Салех (Фото -ЕРА)

В Афганистане талибы начали похищать детей и людей пожилого возраста, чтобы использовать их в качестве "щитов" для перемещений и обысков домов. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех в Twitter.

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По словам вице-президента, талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб (район провинции Баглан, северо-восток Афганистана).

Гуманитарную ситуацию в стране Салех назвал "ужасной", а также сообщил, что тысячи женщин и детей сбежали в горы.

"В течение последних двух дней талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов", – заявил Салех.

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Оксана Житнюк
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Афганистан Кабул талибан женщины пенсионеры
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