Талибы похищают детей и пожилых и используют их как "щиты" – вице-президент Афганистана
В Афганистане талибы начали похищать детей и людей пожилого возраста, чтобы использовать их в качестве "щитов" для перемещений и обысков домов. Об этом заявил вице-президент Афганистана Амрулла Салех в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам вице-президента, талибы не пропускают продукты питания и топливо в долину Андараб (район провинции Баглан, северо-восток Афганистана).
Гуманитарную ситуацию в стране Салех назвал "ужасной", а также сообщил, что тысячи женщин и детей сбежали в горы.
"В течение последних двух дней талибы похищают детей и стариков и используют их в качестве щитов для передвижения или обыска домов", – заявил Салех.
- 15 августа талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". И.о главы МВД страны Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что переход власти пройдет мирно, а боевики якобы получили приказ не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством.
- Афганский президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны - как позже выяснилось, в ОАЭ.
- 16 августа Ахмад Масуд, сын легендарного военного командира, известного как Панджшерский лев, призвал соотечественников присоединиться к нему в сопротивлении Талибану.
- Также вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он не покидал страну, и призвал граждан присоединяться к сопротивлению талибам.
Читайте также: В Киеве приземлился самолет из Кабула: эвакуировали 41 украинца, в том числе 27 детей
Комментарии