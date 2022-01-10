Токаев заявил об участии в беспорядках в Казахстане "боевиков" из Афганистана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в беспорядках в стране принимали участие "иностранные боевики преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан", а также "боевики из Ближнего Востока". Об этом Токаев сказал в ходе видеоконференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба президента.

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По просьбе Мишеля, Токаев подробно проинформировал его о событиях в Казахстане и принимаемых властями мерах.

По словам президента, беспорядки повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей. При этом он не назвал никаких цифр.

Также, сказал Токаев, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. По оценке Токаева, предварительный экономический ущерб может составить 2-3 млрд долларов США.

"У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти", – сказал Токаев.

Он также проинформировал Мишеля о том, что войска контролируемой Россией ОДКБ якобы не принимают участия в боевых операциях, их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана.

На совещании глав стран ОДКБ Токаев заявил, что "бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников". "Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы", – сказал он.

Токаев также пообещал предоставить доказательства подготовки "террористической агрессии" против Казахстана, но "позже".

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Вадим Ребрина

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