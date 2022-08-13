Трасс на 22 очка впереди в гонке за право стать следующим премьером Британии
13.08.2022, 23:26
Лиз Трасс (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процентных пункта опережает своего соперника, экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в борьбе за пост следующего премьер-министра страны. Таковы результаты опроса членов Консервативной партии, проведенный Opinium в субботу, сообщает Reuters.
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Опрос 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на продолжающихся выборах руководства, показал, что Трасс набирает 61%, а Сунак — 39%.
- 7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером до осени, когда выберут нового лидера.
- Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов. Трасс является фаворитом. Лидера 160 000 членов Консервативной партии должны избрать к 5 сентября.
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