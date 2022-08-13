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Трасс на 22 очка впереди в гонке за право стать следующим премьером Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2022, 23:26
Трасс на 22 очка впереди в гонке за право стать следующим премьером Британии - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процентных пункта опережает своего соперника, экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в борьбе за пост следующего премьер-министра страны. Таковы результаты опроса членов Консервативной партии, проведенный Opinium в субботу, сообщает Reuters.

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Опрос 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на продолжающихся выборах руководства, показал, что Трасс набирает 61%, а Сунак — 39%.

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Вадим Ребрина
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Великобритания Лиз Трасс риши сунак
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