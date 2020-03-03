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Турецкие военные заявляют, что сбили в Сирии самолет армии Асада

Турецкие военные заявляют, что сбили в Сирии самолет армии Асада - Фото
Бомбардировки в провинции Идлиб, Сирия (фото - ЕРА)
03.03.2020, 12:52

Турецкие военные заявляют о том, что сбили самолет войск Башара Асада, в Сирии подтверждают атаку

Военный самолет L-39 войск режима Башара Асада был сбит сегодня в Сирии, сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Турции.

Сирийское агентство SANA также сообщает, что турецкие силы атаковали один из сирийских военных самолетов, не уточняя, был ли он сбит.

Всего за сутки, заявляют турецкие военные, был сбит сирийский самолет и БПЛА, уничтожены шесть танков, пять САУ, два комплекса ПВО, "нейтрализованы" 327 сторонников Асада.

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Денис Юдин
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