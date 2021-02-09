У Навального придумали новую акцию борьбы с режимом Путина: вечером с фонариками во дворах
Протестовать против режима Владимира Путина с помощью включенного фонарика на телефоне предложил россиянам в Telegram соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.
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"Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20:00 (19:00 по Киеву – ред.) сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте" – призвал россиян Волков. Акция будет длиться 15 минут.
Волков предлагает приносить не только фонарики, но и свечи, и делать из них сердечки, а потом фотографировать собравшихся протестующих сверху из одной из квартир и выкладывать снимки в Instagram.
По словам Волкова, ответом на протестные акции в России 23 января и 31 января стала беспрецедентная волна насилия. "Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха", – отметил он.
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он может получить еще один тюремный срок за якобы "клевету на ветерана".
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