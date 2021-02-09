У Навального придумали новую акцию борьбы с режимом Путина: вечером с фонариками во дворах

Протестовать против режима Владимира Путина с помощью включенного фонарика на телефоне предложил россиянам в Telegram соратник российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков.

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"Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20:00 (19:00 по Киеву – ред.) сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте" – призвал россиян Волков. Акция будет длиться 15 минут.

Волков предлагает приносить не только фонарики, но и свечи, и делать из них сердечки, а потом фотографировать собравшихся протестующих сверху из одной из квартир и выкладывать снимки в Instagram.

По словам Волкова, ответом на протестные акции в России 23 января и 31 января стала беспрецедентная волна насилия. "Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха", – отметил он.

Денис Юдин

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